"Динамо уже приучило, что мы в Европе аутсайдеры", - Соцсети раскритиковали киевский клуб

Брюгге выбило Динамо из Лиги чемпионов / ФК Динамо

Киевское Динамо не сумело пройти бельгийский Брюгге в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, сыграв дома вничью 3:3.

Таким образом, столичный клуб третий сезон подряд не может пройти квалификацию Лиги чемпионов.

Многие болельщики и футбольные эксперты в социальных сетях раскритиковали киевский клуб. Фиаско Динамо стало своеобразной мишенью хейтеров, которые откровенно прошлись по наставнику киевлян Александру Хацкевичу.

"Какая ЛЧ? Что там делать? Центр дубовый. Защиты нет совсем!!!", - написал пользователь Андрей Науменко.

"Невероятная команда, только ей удается 3 года закрывать сезон в самом его начал", - написал пользователь Андрей.

"Динамо уже приучило болельщиков, что в Европе мы аутсайдеры", - написал Герман Аксом.

"Знову пішов шалений дощ. Київ плаче за лігою чемпіонів", - написал журналист Роман Бебех.

"Вечірня казка для сучасних онуків: "А я бачив як Динамо грало в Лізі чемпіонів", - пошутил Анатолий Контрибуц.

Отметим, что и донецкий Шахтер потроллил Динамо после вылета из Лиги чемпионов.

Напомним, что после вылета из квалификации Лиги чемпионов киевское Динамо начнет еврокубковую кампанию в групповом этапе Лиги Европы.