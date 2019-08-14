"Динамо уже приучило, что мы в Европе аутсайдеры", - Соцсети раскритиковали киевский клуб

Футбольные болельщики и эксперты в соцсетях раскритиковали Динамо после матча с Брюгге в Лиге чемпионов.
Киевское Динамо не сумело пройти бельгийский Брюгге в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, сыграв дома вничью 3:3.
Таким образом, столичный клуб третий сезон подряд не может пройти квалификацию Лиги чемпионов.
Многие болельщики и футбольные эксперты в социальных сетях раскритиковали киевский клуб. Фиаско Динамо стало своеобразной мишенью хейтеров, которые откровенно прошлись по наставнику киевлян Александру Хацкевичу.
"Какая ЛЧ? Что там делать? Центр дубовый. Защиты нет совсем!!!", - написал пользователь Андрей Науменко.
"Невероятная команда, только ей удается 3 года закрывать сезон в самом его начал", - написал пользователь Андрей.
"Динамо уже приучило болельщиков, что в Европе мы аутсайдеры", - написал Герман Аксом.
"Знову пішов шалений дощ. Київ плаче за лігою чемпіонів", - написал журналист Роман Бебех.
"Вечірня казка для сучасних онуків: "А я бачив як Динамо грало в Лізі чемпіонів", - пошутил Анатолий Контрибуц.
Отметим, что и донецкий Шахтер потроллил Динамо после вылета из Лиги чемпионов.
Напомним, что после вылета из квалификации Лиги чемпионов киевское Динамо начнет еврокубковую кампанию в групповом этапе Лиги Европы.