АЗ Алкмаар - Мариуполь - 0:0: онлайн трансляция матча Лиги Европы

АЗ Алкмаар - Мариуполь / sport.bigmir.net

В четверг, 15 августа, еще один представитель Украины Мариуполь сыграет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против голландского АЗ Алкмаар.

Первый матч команд на стадионе Черноморец в Одессе завершился нулевой ничьей. Таким образом, судьба путевки в финал квалификации будет решаться в Гааге, где сегодня команды проведут матч. Матч перенесли в Гаагу из-за обрушения крыши на стадионе АЗ Акмаара, которое произошло в результате сильного урагана.

12 минута - Мидтшо (АЗ Алкмаар) сделал сильную подачу в штрафную, но защитники выбили мяч.

11 минута - Мидтшо (АЗ Алкмаар) сделал сильную подачу в штрафную, но защитники выбили мяч.

9 минута - Идрисси (АЗ Алкмаар) получил пас с фланга, нанес удар с края штрафной, но защитник подставился под мяч.

7 минута - Игра проходит в центре поля. Без моментов

5 минута - Йонас Свенссон (АЗ Алкмаар) боролся с соперником за мяч. Йонас Свенссон сфолил в атаке.

1 минута - Матч начался.

21.30 - Рефери матча Бартош Франковски дает стартовый свисток.

21.25 - Команды вышли на поле. Идут последние минуты к началу матча.

21.00 - Команды ушли в раздевалки. До матча осталось полчаса.

20.30 - Команды вышли на газон стадиона. Началась разминка.

19.30 - Украинский клуб выехал на стадион. До матча ровно два часа.

18.30 - Мариуполь начинает грузить вещи в автобус. Скоро команда отправится на стадион

18.00 - Делегация УЕФА и судьи заехали на стадион. Сейчас будут проверять готовность арены к матчу.

16.20 - Мариупольские футболисты посетили ландшафтный парк Заансе-Сханс, который является одной из самых популярных достопримечательностей Амстердама.

Заансе-Сханс это не музей под открытым небом, а живой городок. В аутентичных деревянных домах живут люди, а огромные ветряные мельницы функционируют по технологиям столетней давности.

15.30 - Некоторые игроки Мариуполя вышли на прогулку из гостиницы. Особого ажиотажа среди фанатов и желающих взять автограф нет.

14.30 - На сегодняшний матч мариупольцы настраиваются, как на последний бой. По сведениям из команды, сегодня Мариуполь выберет атакующую модель игры. В случае быстрого гола украинцев они перестроятся защитную модель.

13.45 - Накануне матча на стадионе Карс Джинс прошло традиционное организационное совещание с участием представителей клубов, УЕФА, судейского корпуса, стадиона и полиции. В частности, на совещании была определена игровая форма команд. Игроки Мариуполя будут играть в синих футболках и шортах, вратарь - в желтых. Футболисты АЗ выйдут на поле в красных футболках и белых шортах, вратарь - в черной форме.

13.25 - В Гааге футбольная температура - 18 градусов. А во время матча ожидается - 15 градусов.

12.45 - На выходных команды провели матчи во внутренних чемпионатах. Азовцы расписали ничью с Карпатами на выезде - 1:1. А голландский коллектив уверенно переиграл Валвейк со счетом 2:0.

11.45 - Матч в составе Мариуполя пропустит лидер азовцев Руслан Фомин, который восстанавливается после травмы. В составе АЗ потерь нет.

11.00 - Букмекера уверены в победе хозяев поля. На победу АЗ Алкмаар дают коэффициент 1.10. Победа украинской команды оценивается в 15.00

10.00 - Мариуполь выехал на тренировку на стадион в Гааге. Азовский клуб провел легкую разминку, чтобы освоиться к синтетическому полю, где сегодня их ждет матч с АЗ.

Где смотреть матч

Матч АЗ Алкмаар - Мариуполь будет показывать телеканал Футбол 1. Начало трансляции в 21:30. Матчу будет предшествовать программа Студия Live, которая на канале Футбол 1 начнется в 21:00. В ней приглашенные эксперты и журналисты оценят шансы команд победить в этом матче.

Кроме того, текстовую трансляцию матча сможете посмотреть на сайте Главред.

Наставник Маруполя Александр Бабич заявил, что хотел бы забитых мячей в ответной встрече.

"Первый матч получился безголевым. Хотелось бы забитых мячей. Нам надо забивать для того, чтобы пройти дальше. Мы уважаем соперника, но мы знаем, как нам сыграть. Нам нужно забить гол и надежно сыграть в обороне как это мы сделали в Одессе. АЗ в первом матче больше контролировал мяч, а мы много работы провели в обороне. Это была наша стратегия. Приведу такой пример. Стоимость нашей команды - 9 миллионов, а игроки АЗ стоят 50 миллионов. Я бы посмотрел как бы АЗ играл против команды выше уровнем. Я считаю, что выбранная нами тактика была оправданна. Сегодня для того, чтобы сыграть удачно нам нужно, как минимум, забить гол", - сказал журналистам наставник Мариуполя.

Главный тренер АЗ Алкмаар Арне Слот оценил шансы своей команды в ответном матче.

"Мы рассчитываем на поддержку наших болельщиков. Я слышал, что 8-9 тысяч человек приедут на игру из Алкмаара. Это было бы фантастически. С такой поддержкой мы выиграем. В Одессе мы увидели, что соперник пытался оказать на нас давление на начальной фазе атак, но затем мы смогли выйти из-под их прессинга и контролировать мяч. Сегодня жду такой же игры. Было бы неплохо, если бы мы реализовали свои моменты. Я оцениваю наши шансы очень высоко. Сегодня мы докажем, что заслуживаем играть в Лиге Европы", - сказал Арне Слот.