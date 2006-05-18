Триумф «Барселоны»: фанатов арестовывали и госпитализировали

125 тысяч поклонников "Барселоны" праздновали сегодня ночью победу своей команды в финале Лиги чемпионов. Основные гуляния проходили в районе фонтана на Лас-Рамбласе в столице Каталонии, где традиционно собираются болельщики сине-гранатовых.



29 особо буйных поклонников полиция была вынуждена арестовать. При этом 107 человек (6 из них - служители правопорядка) обратились за медицинской помощью, после незначительных травм 30-ти болельщикам потребовалась госпитализация.



Команду, которая прилетела в окруженный фанатами аэропорт Эль Прат, пришлось эвакуировать на вертолете. При этом "Барса" все же провела процессию по улицам города и добралась до своего стадиона "Ноу Камп", где ее ждали более 98 000 болельщиков. Здесь же тысячи поклонников, которые не отправились во Францию, смотрели за финалом по большому экрану, установленном на стадионе резервной команды сине-гранатовых, передает АР.