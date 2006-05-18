Абрамович построит Москве трассу «Формула-1»?

Правительство Москвы планирует объявить конкурс на строительство автодрома с трассой для гонок в классе "Формула-1" в Молжаниновском районе (Северный административный округ), сообщил "Интерфаксу" информированный источник в горадминистрации, передает «Спорт Экспресс».



Планируется, что конкурс будет проводить Тендерный комитет. В настоящее время разрабатывается конкурсная документация и требования к потенциальному инвестору. Источник также сообщил, что "претендентами на сооружение автодрома могут стать структуры, близкие к предпринимателю Роману Абрамовичу". Собеседник агентства отметил, что около месяца назад Абрамович побывал на приеме у мэра Москвы Юрия Лужкова, "на переговорах, в частности, обсуждались варианты участия предпринимателя в строительстве трассы для автогонок".