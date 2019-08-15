"Начнется революция": эксперты распекли нового тренера Динамо

Алексей Михайличенко / фото: fcdynamo.kiev.ua

Главред узнал реакцию на назначение Алексея Михайличенко у некоторых футбольных экспертов.

"Я этого назначения не понимаю, да и не пойму. Зачем возвращаться в прошлое, а не жить настоящим. Суркис допустил ошибку назначив Михайличенко", - сказал Главреду известный футбольный функционер Богдан Кобрин.

"К сожалению, это путь в никуда. Не думаю, что Алексей Михайличенко именно тот специалист, который нужен киевскому клубу. Я думаю, что Игорь Суркис допустил грубую ошибку назначив его тренером", - сказал Главреду известный тренер Олег Лутков.

Не менее критичным был источник внутри Динамо.

"Динамо идет путем в никуда. Не понятно, чем руководствуется Игорь Суркис, когда назначает тренером того, кого в свое время увольнял за невыполнение задач. В ближайшее время в клубе начнется революция и многие игроки покинут команду", - сказал Главреду источник внутри Динамо.

Напомним, сегодня руководство киевского Динамо назначило нового главного тренера вместо уволенного белорусского специалиста Александра Хацкевича.

Новым коучем бело-голубых стал бывший спортивный директор клуба Алексей Михайличенко. Ранее новый наставник киевлян уже возглавлял Динамо в 2002-2004 годах, выиграл 2 чемпионата, Кубок и Суперкубок Украины.