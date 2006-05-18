Решается судьба золотых медалей по гандболу

В мужском гандбольном чемпионате Украины судьбу золотых медалей разыгрывают "ЗТР" и "Портовик". Финальная серия идёт до 2-х побед одной из команд, и уже сегодня, по окончании третьей игры станет известно, кто станет Чемпионами Украины.

Главный тренер "Портовика" Олег Сыч после игры сказал: "Мы постарались дезориентировать запорожцев высоким темпом и регулярными заменами. При этом четыре наших игрока выходили на площадку с микротравмами. Уверен, что решающий матч будет вдвойне сложным".

Сообщает «Наш спорт»