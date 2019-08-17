"Вы обманули меня" - Игорь Суркис сказал футболистам Динамо

Игорь Суркис разочарован результатами Динамо / bigmir)net

Президент киевского Динамо Игорь Суркис встретился с футболистами команды, и высказал свое мнение относительно вылета из Лиги чемпионов.

"Вы вместе со мной обманули ожидания болельщиков. Не говоря о том, что вы обманули меня, потому что я задал вам прямой вопрос, готовы ли вы к большим задачам. А это победа в чемпионате и попадание в Лигу чемпионов. Эти задачи вы выполнить не смогли.

Надеюсь, вы сделаете выводы из всего того, что у нас произошло. Трагедии не произошло. Это трагедия только для наших болельщиков, которые любят и верят в команду. И вы должны своим трудом и победами сделать так, чтобы в вас опять поверили те 42 тысячи зрителей, которые пришли на полностью заполненный стадион", - цитирует Игоря Суркиса сайт Динамо.

Также президент уверен, что новый тренерский штаб Динамо выведет команду на новый уровень.

"Я всегда люблю начинать с чистого листа. Забывать то, что произошло. Выводы вы сделаете уже с новым тренерским штабом. Это Алексей Михайличенко, Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и Михаил Михайлов.

Только своей игрой и самоотдачей в тренировочном процессе вы можете вернуть доверие болельщиков. Это самое главное, потому что все, что мы делаем, это для них. Успехов вам и удачи. Надеюсь, вы будете выполнять все то, что вам предложит новый тренерский штаб. Уверен, что тренерский штаб Динамо выведет команду на новый уровень", - резюмировал Игорь Суркис.

Напомним, руководство киевского Динамо назначило нового главного тренера вместо уволенного белорусского специалиста Александра Хацкевича.

Новым коучем бело-голубых стал бывший спортивный директор клуба Алексей Михайличенко. Ранее новый наставник киевлян уже возглавлял Динамо в 2002-2004 годах, выиграл 2 чемпионата, Кубок и Суперкубок Украины.