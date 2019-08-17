"У киевского Динамо нет будущего" - источник

Динамо Киев / dynamo.kiev.ua

После очередной неудачи на евроарене руководство киевского Динамо произвело ротацию на тренерском мостике, уволив Александра Хацкевича и назначив Алексея Михайличенко главным тренером команды.

Многие болельщики и специалисты уже вовсю раскритиковали решение Суркиса.

"Я вам скажу честно, у Динамо нет будущего. Игорь Суркис снова назначил тренером того, кого увольнял за провальную работу. Возможно Михайличенко и заслуживает быть главным тренером Динамо, но он должен это доказать на деле в другой команде. Пусть бы возглавил тернопольскую Ниву или Николаев и добился с ними результата. Вот тогда назначение будет заслуженным, а сейчас оно скорей по блату", - сказал Главреду источник из Динамо.

Наш собеседник не верит в перспективы Динамо при новом тренере.

"Не думаю, что команда заиграет. Это команда фактически Хацкевича. Всех игроков приглашал белорусский специалист. Он знает потенциал каждого, а сейчас пришел Михайличенко, который только поверхностно в процессе. Я понимаю, что все хотят результата, но его не будет. Сложно строить то, что давно разломано, а времени на создание новой команды у Михайличенко нет. Поэтому ждать чуда не надо. Сейчас Динамо будет плыть по течению и что с ним будет неизвестно. Скорее всего, киевских болельщиков ждет очередное разочарование", - резюмировал он.

Напомним, ранее в соцсетях раскритиковали назначение Алексея Михайличенко. Контракт подписан на 2 года, с возможностью продления еще на сезон по согласованию сторон.