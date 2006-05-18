Формула-1: McLaren определяется с составом команды

Похоже, в McLaren уже отчаялись удержать у себя Кими Райкконена. По слухам, появившимся во французской прессе, Рон Деннис поставил финну срок в две недели, чтобы определиться со своими планами на 2007 год, сообщает «Мир Формулы-1 »

Если до этого срока финн не определится, McLaren готов предложить место Хуану-Пабло Монтойе. Кроме того, в запасе у команды есть Педро де ла Роса и Гэри Паффетт, а освободившееся в этом случае место тест-пилота может занять Льюис Гамильтон.

В McLaren пообещали назвать состав пилотов на сезон-2007 в ближайшие две-три недели. Первым пилотом, как известно, станет Фернандо Алонсо.