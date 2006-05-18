Гимнасты России на этапе КУбка мира «напрягаться» не будут

В Москве, в спорткомплексе "Олимпийский" с 25 по 26 мая пройдет этап Кубка мира по спортивной гимнастике.



Как сообщил на пресс-конференции в четверг главный судья предстоящих соревнований Виктор Мельников, на этапе Кубка мира будут разыграны медали в отдельных видах гимнастического многоборья. "Всего в серии этапов Кубка мира принимают участие представители 26 стран. Каждая страна имеет право заявить для участия только двух спортсменов на одном снаряде, а всего от страны могут приехать 6 гимнастов и не более четырех гимнасток", - рассказал он.



По словам Мельникова, 25 мая в "Олимпийском" пройдут квалификационные соревнования, а медали будут разыграны 26 мая.



В свою очередь, главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко предупредил журналистов, чтобы они не ждали на этом этапе Кубка мира каких-либо феерических побед от россиян. "Для нас это обычный старт и главная задача - опробовать молодых спортсменов", - добавил он, сообщает«РИА«Новости».