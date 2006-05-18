ЧМ по футболу: залог победы для Ирана – играть по-ирански

Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад верит в национальную сборную по футболу и убежден, что команда выйдет во второй этап чемпионата мира в Германии.



"Я как реалист уверен, что национальная сборная Ирана по футболу выйдет во второй этап чемпионата мира по футболу, который пройдет в Германии", - сказал сегодня журналистам иранский президент.

"Если футболисты нашей футбольной сборной приложат усилия и будут играть по-ирански, их выход в следующий этап соревнований предрешен", - добавил Махмуд Ахмадинежад.



Иранской сборной на чемпионате мира-2006 в Германии, стартующем 9 июня, предстоит сыграть на групповой стадии с командами Мексики, Португалии и Анголы.



Ранее мировые СМИ со ссылкой на президента Федерации футбола Ирана сообщили, что Махмуд Ахмадинежад может посетить Германию во время чемпионата мира по футболу в составе делегации иранских болельщиков, однако иранская Федерация футбола опровергла эти сообщения, передает «РИА«Новости».