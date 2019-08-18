"Проблемы Динамо кроются в Игоре Суркисе" - источник

Игорь Суркис / fcdynamo.kiev.ua

В киевском Динамо сменился главный тренер, вместо не решившего турнирные задачи Александра Хацкевича, клуб возглавил Алексей Михайличенко.

Это решение критикуют многие футбольные эксперты и футбольные фанаты.

"Возможно, Динамо и нужна была подобная встряска, поскольку в последнее время Александр Хацкевич потерял нити управления командой. Слухи об его увольнении уже ходили давно, но он, каким-то образом удержался в тренерском кресле и даже подписал новый контракт. Как это получилось, знает только президент клуба. Провал Динамо - это не вина Хацкевича, а в первую очередь вина Суркиса. Сейчас можно выливать много грязи на белоруса, но надо смотреть глубже. Все проблемы Динамо кроются в его президенте. Я не хочу сказать, что Игорь Суркис плохой управленец. Он стабильно и нормально финансирует клуб, а вот касательного многого другого есть вопросы. Ему необходимо жить командой, а в последнее время он от нее отошел. К сожалению, Игорь Михайлович чаще летает в Монако, чем на матчи своей команды. Возможно это и мелочи, но именно с таких мелочей и получается результат", - сказал Главреду источник из Динамо.

Наш собеседник убежден, что сейчас даже знаменитый португалец Жозе Моуринью не даст результат с Динамо.

"Вы посмотрите, сколько хороших тренеров возглавляло Динамо после смерти великого Лобановского, но никто толком не дал результат. Динамо с каждым годом медленно катилось в пропасть. Уверен, что сейчас даже португальский специалист Жозе Моуринью не даст с клубом результат. Касательно назначения Михайличенко, то он по характеру мягкий, а Динамо нужен был жесткий тренер, который бы навел дисциплину. Поэтому не будем ждать чуда. Надеюсь, что очередной провал не станет крахом надежд болельщиков, и они окончательно не отвернутся от команды", - резюмировал источник.

Напомним, что ранее источник рассказал Главреду, что у Динамо нет будущего, и команда может провалиться на всех фронтах.