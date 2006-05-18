Провести Евро-2012 Украине будет проблематично

Для того чтобы принять чемпионат Европы по футболу 2012 года, Украине не хватает 10 тысяч гостиничных мест. Об этом заявил начальник отдела организации и координации деятельности объектов размещения Главного управления коммунального хозяйства КГГА Юрий Галушка, сообщает proUA.com.



По словам чиновника, в настоящий момент отели украинской столицы позволяют принять 15,5 тысячи человек, однако для проведения чемпионата этого недостаточно. "По условиям футбольной федерации в столице должно быть 5-10 гостиниц класса "пять звезд" и до 30 гостиниц класса "четыре звезды". Сегодня в Киеве активно строятся новые гостиницы, но даже с учетом тех, которые точно появятся к 2012 году, существует нехватка в 10 тысяч мест", - заявил Юрий Галушка.