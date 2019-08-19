Ирландский боксер вызвал Макгрегора на бой из-за нападения на мужчину

Конор Макгрегор октрывает свой виски Proper 12 / @TheNotoriousMMA

Ирландский боксер Люк Келлер (17-2-1, 5 КО) вызвал бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора на бой по правилам бокса. Причиной этого шага стал инцидент с нападением на пожилого мужчину, который отказался пить виски Конора.

"Мне грустно видеть, что Макгрегор так низко пал. То же самое он сделал с моим другом несколько лет назад. Я хочу поставить его на место. Надеюсь, у него есть яйца, чтобы снова выйти в ринг. Конор согласился на бой, но устроил истерику по телефону. Но я сомневаюсь, что он будет драться. Он мог бы вернуть уважение ирландцев, но уважение и класс - то, чего у Макгрегора нет. Это нельзя купить ни за какие деньги", - написал Келлер в своем Твиттере.

Напомним, ранее во Флориде сотрудники бара, где реализовывался виски ирландского бойца вылили его в туалет. Таким образом, они решили выразить протест спортсмену из-за его поступка. Владелец паба призвал коллег из других питейных заведений поступить так же.