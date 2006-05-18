Гэтлин настаивает на признании его рекордсменом

Джастин Гэтлин хочет, чтобы Международная ассоциация легкой атлетики признала его автором мирового рекорда в беге на 100 метров. Напомним, накануне IAAF объявила, что атлет не обновил мировое достижение, а лишь повторил рекорд Асафе Пауэлла - 9,77 секунды. По сообщению ассоциации, ошибка произошла из-за неправильного округления времени американца. Гэтлин настаивает на том, что его время в забеге в Дохе на 1-м этапе Super Grand Prix - 9,76 сек., передает «Спорт-Экспресс»

"Любой нормальный человек сочтет нынешнюю ситуацию ненормальной, - заявил американец. - Время должно быть пересчитано. Я уверен, что оно принесло мне мировой рекорд. Вся проблема в разнице в одну сотую. Это ведь не то же, что разница между 9,84 и 9,89. Впрочем, все эти трудности повышают мою мотивацию. Я очень хочу быть первым человеком, который на 100 м выбежал из 9,7".