В «Формуле-1» назревает очередной скандал

Очередной скандал разгорается в "Формуле-1" вокруг регламента соревнований 2008 года. На этот раз несогласие с этим документом представителей команд вызвано жесткими ограничениями на разработку новых и модернизацию существующих двигателей, которые вступят в силу с 2008 года, и будут действовать в течение 3-5 лет. Это пункт был внесен в регламент Президентом FIA Максом Мосли.

Однако Спортивная рабочая группа "Формулы-1", созданная специально для обсуждения регламента и внесения в него изменений, оказалась против данной инициативы. На первом же заседании 8 из 12 членов группы проголосовали против введения ограничений. По существующему регламенту, данное решение полностью законно, передает «Лента.ru»

Совсем другое мнение на этот счет имеет глава FIA Макс Мосли, который разослал всем представителям команд письмо о том, что он лично не позволит вычеркнуть пункт об ограничениях в использовании моторов из регламента 2008 года. По его словам, "Чемпионат мира по Формуле-1 2008 года - это соревнование для машин с омологироваными двигателями, - говорится в письме FIA. - Целью омологации является резкое снижение стоимости создания двигателей и предотвращение неприемлемой эскалации скоростей". Он также добавил, что раз команды подали заявку на участие в чемпионате 2008 года, значит они принимают регламент в том виде, в котором он был опубликован до этого.