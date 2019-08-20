Сексапилочка: в росСМИ признали украинку самой сексальной болельщицей Ливерпуля - фото

Модель Мария Бобровна, финалистка конкурса красоты "Мисс Украина" привела в состояние восхищения и восторга российскую редакцию популярного спортивного канала "Евроспорт".

Журналисты безоговорочно признали девушку самой красивой фанаткой английского гранда и действующего победителя Лиги Чемпионов - клуба "Ливерпуля". Судя по ее странице в социальной сети Instagram, Боброван позирует в одном нижнем белье и экипировке английской команды едвали не каждый день. А на одном фото она даже одела ливерпульских шарф-"розу" на свою собаку породы "хаски".

Напомним, ранее Ирина, жена экс-футболиста Динамо Николая Морозюка без белья раздвинула ноги на столе, а также страстно расцеловала подругу.