Бубка по-олимпийски проинспектировал Пекин

Сегодня, 18 мая, Координационная комиссия Международного олимпийского комитета под председательством Хайна Фербрюггена завершила свою трехдневную работу в Пекине. В составе Комиссии в столице Олимпийских игр-ХХІХ находился президент НОК Украины, член Исполкома МОК Сергей Бубка.



Завершая работу Комиссии, Хайн Фербрюгген подчеркнул, что Оргкомитет по подготовке Олимпиады в Пекине делает значительный прогресс. Члены Комиссии от метили, что достижения Оргкомитета чувствуются во всех сферах, в частности, строительства спортсооружений, охраны окружающей среды, коммуникаций, олимпийского образования, организации соревнований.



Фербрюгген сообщил, что в ближайшее время Оргкомитет начнет проводить важные тестовые спортивные соревнования. Например, женский чемпионат мира по софтболу и Международную парусную регату.



По итогам визита в Пекин Сергей Бубка высказал удовлетворение темпами подготовки Оргкомитета к Играм. В то же время, во время визита Сергей Бубка уделил значительное внимание и украинским делам. Он встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Китайской Народной республике и Монголии Сергеем Камышевым. На встрече они обговорили вопросы участия украинской делегации в Олимпийских играх 2008 года, координации совместных действий по решению различных оргвопросов. Посольство висказало полную готовность всесторонне содействовать украинским олимпийцам. Об этом «Главреду» сообщили из Национального олимпийского комитета Украины.