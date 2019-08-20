"Олимпик для всех, как кость в горле" - источник

Олимпик / Укринформ

В последнее время донецкий Олимпик часто оказывется в центре скандалов в украинском футболе.

Президент Олимпика Владислав Гельзин заявил, что глава комитета по этике и честной игре УАФ Франческо Баранка подделал комментарии экспертов, которые якобы смотрели матчи с участием молодежных команд Олимпика. После этого клуб подал иск в мировой спортивный арбитражный Суд, чтобы доказать свое честное имя.

Источник внутри команды рассказал Главреду, как сейчас идут разбирательства в этом направлении.

"Нас оклеветали и сделали виновными там, где вины нет и близко. Олимпик всегда действовал по принципам фэйр-плей на поле и за его пределами. Могу точно сказать, что мы ни в каких закулисных играх не участвовали. Как бы ни хотелось господину Павелко нас осквернить, но ему это не удастся. А вот господину президенту Федерации стоит побеспокоиться, поскольку его вина в присвоении средств со счетов Федерации по нашим сведениям доказана. Но его судьба нас интересует меньше всего. Нас интересует, чтобы международный Арбитраж доказал, что все факты против нас сфальсифицированы", - сказал Главреду источник внутри команды.

Также нам рассказали, как Федерация отреагировали на действия со стороны руководства клуба.

"Когда мы начали активные действия по отбеливанию честного имени, то нам сразу позвонили с Федерации и сказали, что спокойной жизни ждать не стоит. Начался новый чемпионат, и началось судейское шоу. В каждом матче удаляют нашего игрока, не ставят пенальти, где оно было. Хотя любому разбирающемуся в футболе человеку видно, что нас "посадили на свисток" и загоняют. Мы для всех - кость в горле, так как начали эту войну с Федерацией", - сказал нам источник.

Кроме того мы узнали, кто должен возглавить команду в ближайшее время.

"К сожалению, наш клуб не сумел заиграть под руководством бразильца Жулио Сезара. В итоге, мы решили прекратить сотрудничество. Новым тренером клуба должен стать известный турецкий специалист, которого отлично знает экс-тренер Шахтера Мирча Луческу. На данном этапе идут переговоры, и на днях будет объявлено о подписании контракта. Сейчас команду готовит Игорь Климовский, который и в конце прошлого чемпионата возглавлял клуб. Наверняка он войдет в новый тренерский штаб, и будет набираться опыта", - резюмировал источник.

Напомним, что сразу после четвертого поражения в чемпионате с поста тренера был уволен бразильский специалист Жулио Сезар.

Жулио Сезар возглавил Олимпик в конце июня. Его опыт работы главным тренером до Олимпика ограничивался любительским клубом из Испании Кристо Атлетико, который он тренировал в январе этого года.