"Мирча Луческу станет спортивным директором Шахтера" - источник

20 августа 2019, 18:33

Известный румынский специалист в ближайшее время войдет в административный штаб Шахтера.

Мирча Луческу
Мирча Луческу / ФК Шахтер

Донецкий Шахтер в ближайшее время ждут изменения в административном штабе. Как стало известно Главреду, новым спортивным директором горняков станет хорошо известный украинским болельщикам румынский специалист Мирча Луческу.

"Мирча не зря приехал в Украину, а тем более посетил матч с участием Шахтера и Динамо. Многие, кто не знаком с ситуацией сразу стали сватать его в Динамо на место Александра Хацкевича. С одной стороны, эти мысли нас в Шахтере веселили. Вот представьте на минутку, что Хосеп Гвардиола возглавит Реал. Это невозможно, поскольку его сердце отдано Барселоне. Тут ситуация аналогичная - у Луческу даже в мыслях не было Динамо. Он в ближайшее время вернется в Шахтер, но уже в новой для себя должности - спортивного директора", - сказал Главреду источник внутри Шахтера.

Также нам рассказали, какая была атмосфера в команде после фиаско в Суперкубке Украины.

"Конечно, хотелось удачно стартовать в сезоне и выиграть Суперкубок, но не сложилось. После игры мы все были подавлены и долго не могли прийти в себя. Слава богу, что в чемпионате мы стартовали удачно и идем без потерь. Цели на сезон максимальные - выиграть чемпионат и Кубок, а также достойно выступить в Лиге чемпионов", - сказал источник.

Кроме того нам рассказали, что до 31 августа в команде может появиться звездный новичок, с которым сейчас идут переговоры.

"Перед стартом в Лиге чемпионов должна быть хорошая скамейка запасных, чтобы спокойно играть и не переживать, что кто-то получит травму. На данном этапе завершаются переговоры с одним звездным новичком, который синхронно вольется в наш клуб. Фамилию говорить не буду, поскольку на него еще есть несколько претендентов и нам бы не хотелось, чтобы трансфер сорвался. Уверяю, что до 31 августа эта сделка состоится", - резюмировал источник.

Напомним, что бразильский легионер горняков Дентиньо достойно ответил на оскорбления со стороны футболиста Динамо Никиты Бурды. Бразилец забил гол в ворота Львова и посвятил его Бурде, а также назвал его плаксой.

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Лига чемпионов Шахтер УПЛ Мирча Луческу новости футбола новости спорта
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