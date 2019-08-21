Захотел стать чемпионом мира по производству виски - Макгрегор

Конор МакГрегор / Delfi.ua

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, почему решил производить собственный виски.

"В Ирландии есть мастера по дистилляции и по потреблению алкоголя. Мой дедушка много пил. Он всегда говорил мне: "Ирландия – чемпион мира по производству виски". Я подумал: "Теперь я хочу быть чемпионом мира по производству этого напитка". Захотел, сделал, и получилось! Найдите занятие, которое вам придется по душе, а потом придумайте способ монетизировать его", - цитирует Макгрегора GQ.

Ранее в Интернете появилось видео, на котором Макгрегор ударил по лицу мужчину, отказавшегося пить виски производства Конора.

Напомним, во Флориде сотрудники бара, где реализовывался виски ирландского бойца вылили его в туалет. Таким образом, они решили выразить протест спортсмену из-за его поступка. Владелец паба призвал коллег из других питейных заведений поступить так же.