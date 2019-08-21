"Опыт Скрипника поможет Заре выйти в групповой этап Лиги Европы" - эксперт

Заря завтра сразится с Эспаньолом / Reuters

Луганская Заря завтра сыграет первый матч раунда плей-офф лиги Европы. Соперником луганчан будет испанский Эспаньол, который в прошлом чемпионате Примеры занял итоговое седьмое место и пробился в Лигу Европы.

Букмекера отдают предпочтение испанскому клубу и не верят в перспективы Зари. Футбольные эксперты осторожны в своих высказываниях, но верят в успех луганчан.

"Матч с Эспаньолом - очень серьезное испытание для Виктора Скрипника. Тяжело играть в столице Каталонии на переполненном стадионе, но я думаю, что Заря сможет совладать с нервами и достойно сыграет в первом матче. Единственный минус - отсутствие в составе по причине дисквалификации Назария Русина. Жаль, что он не сыграет. Назарий набрал неплохую форму и реально мог в этом матче доставить много проблем Эспаньолу. Мне кажется, что в первом матче мы сможем зацепиться за ничью. Судьба путевки в групповой раунд решится в ответной игре в Запорожье", - сказал Главреду известный украинский тренер Олег Лутков.

Читайте такжеЗаря - Эспаньол: что известно о ближайшем сопернике луганчан по Лиге ЕвропыТакже отдает предпочтение Заре обладатель Золотого мяча Олег Саленко.

"Конечно, пройти Эспаньол очень трудно, но вполне реально. Главное перекрыть зоны и не дать им разыграться на флангах. Фланги - очень сильное место каталонцев. Я думаю, что опыт Виктора Скрипника поможет луганчанам и они пройдут Эспаньол", - сказал Главреду Олег Саленко.

Напомним, что 22 августа, луганская Заря на стадионе Корнелья-Эль Прат проведет первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против испанского Эспаньола.