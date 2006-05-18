Россия проведет самое массовое соревнование в мире

Федеральное агентство по физической культуре и спорту совместно с Федерацией спортивного ориентирования России, Всероссийской политической партией "Единая Россия", а также с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта проводят соревнования по спортивному ориентированию "Российский Азимут-2006".



Как сообщает «РИА«Новости», планируется, что в этих соревнованиях примут участие в общей сложности около 200 тыс. человек.



Как заявил в четверг на пресс-конференции глава Росспорта Вячеслав Фетисов, "Российский азимут-2006" может стать самым массовым соревнованием в мире.



"Я думаю, что это будет первый в мире опыт проведения соревнований с таким количеством участников, - отметил он. - Этот вид спорта развивает и физическую готовность, и интеллектуальность. Плюс к этому, он доступен для всех возрастов".



В свою очередь, президент Федерации спортивного ориентирования России Юрий Никонов добавил, что соревнованиям, которые пройдут 20 мая, будет дан старт в 69 регионах России. А на четверг, 18 мая, подали заявки на участие в московском этапе "Российского азимута" (Химкинский район, поселок "