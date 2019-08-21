Коноплянка вылетел в Стамбул - источник

Евгений Коноплянка переходит в Бешикташ / ФК Шальке

Полузащитник сборной Украины и немецкого Шальке Евгений Коноплянка в ближайшее время станет футболистом Бешикташа.

Главреду стало известно, что сегодня 29-летний полузащитник прилетит в Турцию, чтобы пройти медобследование и поставить подпись под контрактом с Бешикташем.

"Сегодня Женя летит в Стамбул. Клубы уже все между собой согласовали, и он переходит в Бешикташ. Турки заплатят 3 миллиона евро. Он подпишет трехлетний контракт", - сказал Главреду источник знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что Бешикташ заплатит за украинца 2,5 миллиона евро. Сумма будет выплачена тремя частями в течение шести месяцев.

Напомним, один из лидеров сборной Украины выступает в Германии с 2016 года, но так и не стал ключевым исполнителем Шальке. В минувшем сезоне он принял участие в 13 матчах Бундеслиги, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

К слову, в Шальке на Коноплянку не рассчитывают, и он не готовился в составе команды на сборах.