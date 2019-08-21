Безумные штрафы и отмена выходных: Михайличенко в Динамо начал с "репрессий"

В киевском Динамо пошли на радикальные меры / Reuters

В связи с последними неудачами на европейской и внутренней арене, в киевском Динамо пошли на радикальные меры. Новый главный тренер киевлян Алексей Михайличенко решил ввести систему штрафов.

"Михайличенко решил взяться за дисциплину команды. Он ввел особую систему штрафов за различные нарушения. За неспортивное поведение в игре или ненужную желтую карточку футболист может быть оштрафован на сумму от 5 000 до 10 000 долларов. Кроме того, предусмотрены и другие штрафы за более мелкие нарушения", - сказал Главреду источник из Динамо

Кроме того новый наставник решил отменить у киевлян выходные.

"Динамо отменило все выходные. Команда ежедневно проводит по две тренировки в день. Этими шагами, Михайличенко хочет подтянуть физическую форму футболистов. Как бы кто не говорил, но все это напоминает систему великого Лобановского, когда он закрывал киевлян на базе и проводил по две тренировки", - сказал Главреду источник.

Одним из первых шагов Михайличенко на посту тренера Динамо стало возвращение в основной состав бразильца Синдклея.

"Михайличенко решил вернуть в основной состав Динамо тех игроков, на которых Хацкевич не рассчитывал. Уже с основой тренируются Сидклей, Самбрано и ряд молодых ребят, которые ранее были списаны Хацкевичем", - резюмировал источник.

Напомним, ранее в соцсетях раскритиковали назначение Алексея Михайличенко. Контракт подписан на 2 года, с возможностью продления еще на сезон по согласованию сторон.