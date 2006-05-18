Состоялся первый чемпионат Украины в беге на 20 км

В этом году в Дебрецене (Венгрия) состоится первый чемпионат мира в беге на 20 км по шоссе.

Впервые в Днепропетровске атлеты опробовали эту дистанцию на чемпионате Украины. Среди мужчин первым финишировал Александр Кузин (Киевская обл.) с результатом 1час 01мин. 23сек., второе место у Антона Симонова (Днепропетровская обл.) – 1час 01мин. 47сек., бронза досталась Александру Дорофееву из Запорожья – 1час 02мин. 10сек. Среди женщин победу праздновали две винничанки – Ольга Календарева и Вера Овчарук. Их результаты 1час 11мин. 46сек. и 1час 12мин. 02сек. соответственно. Бронзовой призеркой стала Екатерина Карманенко (Днепропетровская обл.) – 1час 13мин. 17сек.