Эспаньол - Заря: видео-трансляция матча Лиги Европы, подробности

22 августа 2019, 17:25

Матч раунда плей-офф Лиги Европы Эспаньол - Заря начнется 22 августа в 22.00.

Эспаньол - Заря
Эспаньол - Заря / Террикон

Сегодня луганская Заря сыграет первый матч раунда плей-офф Лиги Европы. Соперником луганчан будет испанский Эспаньол.

На предыдущей стадии Заря прошла софийский ЦСКА, а Эспаньол выбил из турнира швейцарский Люцерн.

Победитель этого противостояния выходит в групповой этап Лиги Европы.

17.25 - Эспаньол не проигрывал в последних 19 матчах в Лиге Европы. В последних четырех матчах Лиги Европы испанцы забивали минимум три гола.

17.00 - Эспаньол - типичная домашняя команда и постарается добыть хороший задел перед ответной встречей. И здесь нашим ребятам главное не дрогнуть. Хозяева наверняка будут больше владеть мячом, идти в высокий прессинг и выходить из обороны с помощью длинных передач. 

16.15 - Наставник Эспаньола Давид Гальего в интервью журналистам заявил, что основной задачей команды является выход в групповой этап Лиги Европы. Даже чемпионат Примеры не настолько клубу. 

15.30 - Ориентировочные составы команд:

Эспаньол: Диего Лопес, Вила, Хави Лопес, Налду, Лопес, Виктор Санчес, Рока, Мелендо, Феррейра, У Лэй, Варгас.

Заря: Шевченко, Тымчик, Чеберко, Абу Ханна, Михайличенко, Кочергин, Иванисеня, Кабаев, Юрченко, Хомченовский, Громов.

15.15 - Барселонцы в Лиге Европы выиграли четыре матча подряд - по два раза были повержены Стьярнан и Люцерн. Заря должна прервать эту серию, тем более, что успешный опыт игры в Испании у нее есть - с Атлетиком два года назад.

14.30 - Букмекера отдают предпочтение Заре. На победу луганчан в матче дают 10.

13.30 - Наставник Зари Виктор Скрипник, в общении с испанскими журналистами подчеркнул, что команда не будет играть в защитный футбол. 

13.00 - Назарий Русин, несмотря на свою дисквалификацию прилетел вместе с командой. Он тренируется наравне с партнерами и готовится к ближайшим матчам.

12.00 - Вокруг матча небывалый ажиотаж со стороны болельщиков. Реализовано больше 70 процентов билетов. Наверняка сегодня трибуны будут переполнены.

11.00 - Футболисты Зари выехали на предматчевую разминку. Настроение в команде отличное.

Где смотреть матч

Болельщики смогут посмотреть игру в прямом эфире на телеканале УНИАН 22 августа в 22.00. 

Также прямую видео трансляцию можно будет посмотреть на сайте Главред.

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Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник рассчитывает на благоприятный результат в матче с Эспаньолом.

"Мы знаем свою силу, знаем, против кого будем играть. Но в то же время никто не запретит нам мечтать. Все мы хотим, чтобы мечты когда-то сбылись. Могу пообещать нашим болельщикам, что наша команда оставит все силы на этом прекрасном стадионе. Нам очень хочется, чтобы именно в Запорожье решилось, кто пройдет дальше. В футболе все бывает. Не нам эту историю писать. До нас была масса ярких примеров с другими командами. Повторюсь, наши мечты остаются с нами и никто не посмеет нам запретить мечтать. Хотим осуществить свою мечту", - сказал журналистам Виктор Скрипник.

Наставник Эспаньола Давид Гальего поделился ожиданиями от противостояния с Зарей.

"Нас ожидают минимум 180 минут против физически очень сильного соперника с талантливыми игроками. Заря - команда с таким же энтузиазмом, как и у нас. Мы серьезно настраиваемся на поединок. Если навяжем свою игру, то сможем выйти в групповой этап Лиги Европы, - сказал журналистам тренер Эспаньола.

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