Хоккей. ЧМ-2006. Статистика

Статистические данные чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия). Данные приведены по состоянию на 18 мая.



Личная статистика



Бомбардиры

1. Сидни Кросби (Канада) - 14 (7 голов+7 передач)

2. Патрис Бержерон (Канада) – 13 (5+8)

3. Петтери Нуммелин (Финляндия) - 10 (3+7)

4. Александр Овечкин (Россия) – 9 (6+3)



Снайперы

1. Сидни Кросби (Канада) – 7

2. Александр Овечкин (Россия) - 6

3-7. Михаил Грабовский (Беларусь) - 5

3-7. Патрис Бержерон (Канада) - 5



Штрафники

1. Туомо Рууту (Финляндия) - 37 минут

2. Владимир Денисов (Беларусь) – 35

3. Томас Дерунс (Швейцария) - 29



Вратари

1. Марк Денис (Канада) - 94,64% (6 / 112)

2. Андрей Мезин (Беларусь) – 94,14% (14 / 239)

3. Фредрик Моррена (Финляндия) – 93,85% (4 / 65)





Командная статистика



Голевая эффективность (голы/броски)

1. Россия - 15,98% (35 / 219)

2. Канада - 14,92% (37 / 248)

3. Беларусь - 13,69% (23 / 168)



Штрафные минуты

1. Украина – 193

2. Италия - 183

3. Казахстан - 156



Реализация большинства

1. Россия – 29,31% (17 из 58)

2. Дания - 28,95% (11 из 38)

3. Канада - 28,07% (16 из 57)