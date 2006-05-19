Хоккей. ЧМ-2006. Статистика

Статистические данные чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия). Данные приведены по состоянию на 18 мая.
Личная статистика
Бомбардиры
1. Сидни Кросби (Канада) - 14 (7 голов+7 передач)
2. Патрис Бержерон (Канада) – 13 (5+8)
3. Петтери Нуммелин (Финляндия) - 10 (3+7)
4. Александр Овечкин (Россия) – 9 (6+3)
Снайперы
1. Сидни Кросби (Канада) – 7
2. Александр Овечкин (Россия) - 6
3-7. Михаил Грабовский (Беларусь) - 5
3-7. Патрис Бержерон (Канада) - 5
Штрафники
1. Туомо Рууту (Финляндия) - 37 минут
2. Владимир Денисов (Беларусь) – 35
3. Томас Дерунс (Швейцария) - 29
Вратари
1. Марк Денис (Канада) - 94,64% (6 / 112)
2. Андрей Мезин (Беларусь) – 94,14% (14 / 239)
3. Фредрик Моррена (Финляндия) – 93,85% (4 / 65)
Командная статистика
Голевая эффективность (голы/броски)
1. Россия - 15,98% (35 / 219)
2. Канада - 14,92% (37 / 248)
3. Беларусь - 13,69% (23 / 168)
Штрафные минуты
1. Украина – 193
2. Италия - 183
3. Казахстан - 156
Реализация большинства
1. Россия – 29,31% (17 из 58)
2. Дания - 28,95% (11 из 38)
3. Канада - 28,07% (16 из 57)