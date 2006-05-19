Токарев нокаутировал Феликса Кору в Голливуде

В четверг поздно вечером в Голливуде (Флорида) российский боксер первого тяжелого веса Вадим Токарев победил техническим нокаутом в четвертом раунде сильного 26-летнего американца Феликса Кору-младшего, чей послужной список на момент этого поединка насчитывал двадцать боев, в восемнадцати из которых он одержал победы (девять из них — нокаутом), а еще два поединка свел вничью, сообщает ALLBoxing.ru.



В четвертом раунде Токарев отправил Кору на настил ринга и когда тот сумел подняться бросился на добивание. Кора сумел выстоять и нанести в ответ несколько жестких ударов россиянину, ошеломив его. Однако Токарева было уже не остановить и после его очередной эффективной атаки рефери вынужден был вмешаться и остановить бой за восемь секунд до окончания четвертой трехминутки. Напомним, что на кону в этом поединке стоял титул чемпиона NABF в первом тяжелом весе, который и завоевал Токарев.