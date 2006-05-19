Звезда единоборств опозорился на боксерском ринге

Звезда смешанных единоборств Сиала Моу Силиджиа, более известный под именем "Могучий Мо", проиграл свой первый поединок на профессиональном ринге единогласным решением судей 39-летнему американскому боксеру Ламару Стивенсу.



По окончании шестираундового поединка все судьи выставили одинаковый счет - 59:55. В течение всего боя Силиджиа так и не удалось продемонстрировать свои широко разрекламированные способности нокаутера, Стивенс все время держал его на дистанции за счет джеба, а в последнем раунде смог потрясти уставшего противника правым апперкотом, передает «Спорт Экспресс».