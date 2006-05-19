Велоспорт: Гончар снова третий на «Джиро Италии»

На велогонке "Джиро Италии" украинец Сергей Гончар занял в гонке с раздельным стартом 4 место, и смог выйти в генеральной классификации на 3 место.



Гончар оправдал предстартовые прогнозы что до своего класса в тайм-триале. 50-километровую дистанцию украинец проехал за 59.57 мин. Долгое время наш гонщик был в лидерах, и только в самом конце Иван Бассо оттеснил Сергея с 3 места, сообщает «Наш спорт».



Победу на 11 этапе праздновал одноклубник Гончара, немец Ян Ульрих. Бассо занял 2 место, Марко Пинотти финишировал с 3-м результатом. Владимир Густов показал сегодня 24-й результат, Сергей Матвеев был 25-м, а Юрий Кривцов 41-м.



В общем зачёте "Джиро Италии" после 11 этапов Сергей Гончар занимает 3 место, и уступает 3.24 мин итальянцу Ивану Бассо.