«Портовик» стал чемпионом Украины по гандболу

Гандбольный чемпионат Украины 2005-2006 годов выиграли гандболисты «Портовика». Сегодня, в решающей игре финальной серии "Портовик" смог вырвать победу в поединке с флагманом украинского гандбола, клубом "ЗТР" 26:25.



Южненский «Портовик» стал четвёртым клубом в истории украинского гандбола, которому удалось стать чемпионом Украины. Впервые в своей истории «Портовик» завоевал золотые медали чемпионата, сообщает «Наш спорт».



Наставник "ЗТРа" Вячеслав Дидушенко после игры сказал: «Я иду сейчас в раздевалку чтобы поблагодарить своих ребят. Я не имею права винить их, потому что они играли и боролись до последнего. Я считаю что мы не заслуживали сегодня поражения. Были ошибки, но эти ошибки допускали юные, молодые ребята, у которых просто ещё нет опыта участия в таких ключевых поединках.»