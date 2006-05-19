В России футбол станет бразильским

Депутаты Госдумы обсудили в Рио-де-Жанейро вопрос о создании в России школы бразильского футбола.

Как сообщил глава российской парламентской делегации Андрей Жуков, в Абрау-Дюрсо уже готовится участок, где будет создана спортивная база будущей школы.



Это первый подобный проект создания футбольной школы в России, подобно бразильскому проекту Школы Большого балета в Жоинвиле, получившему большое признание, как в России, так и в Бразилии.

Российские и бразильские парламентарии пришли к единому мнению о необходимости поощрять подобные культурные проекты, которые способствуют укреплению связей между двумя странами, сообщает «РИА«Новости».



В четверг делегация Госдумы посетила Законодательную Ассамблею Рио-де-Жанейро. Председатель комиссии по сотрудничеству между Россией и Бразилией Законодательной Ассамблеи Эдмилсон Валентин выразил надежду, что визит российских парламентариев будет способствовать расширению как политических, экономических, так и культурных связей между двумя странами.