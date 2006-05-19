«Динамо» (Киев) покупает бразильца Корреа за ?4 млн.

Киевское "Динамо" практически договорилось о переходе полузащитника "Палмейраса" Корреа. Как сообщает "Террикон", директор бразильского клуба Сальвадор Уго Палайя подтвердил эту информацию с оговоркой, что контракт станет действителен только после перечисления "Динамо" на счет "Палмейраса" ?4 млн.



"Многие в него не верили, но своей игрой за "Палмейрас" он заслужил уважение, - сказал Палайя. - Своей работой в нашем клубе он заслужил попробовать свои силы за рубежом. Думаю, это будет справедливо".



Тем не менее, сам футболист пока тренируется в своей команде. "Пока контракт не подписан, я должен быть готов в воскресенье выйти на поле, - сказал Корреа. - Если переговоры увенчаются успехом, то я уже не смогу помочь "Палмейрасу". Таково решение клуба, и я, как работник, ему подчинюсь", передает «Газета.Ru».