Главный тренер сборной России по хоккею уходит в отставку

Главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов подтвердил, что уходит в отставку, сообщает «РИА«Новости». Об этом наставник заявил в четверг на пресс-конференции после матча 1/4 финала чемпионата мира с Чехией, проигранного россиянами в овертайме (3:4). Таким образом, турнир для сборной закончен, а Крикунов де-факто уже не является ее тренером.



Наставник работал с национальной командой около полутора лет и за это время выиграл с ней два Евротура (серия турниров с участием сборных России, Чехии, Швеции и Финляндии), завоевал бронзу на ЧМ-2005 и занял четвертое место на Олимпиаде в Турине.



Крикунов считает, что у созданной им команды есть хорошие перспективы. "Команда эта молодая, у ребят большое хоккейное будущее, я думаю, что для них сегодня это была хорошая школа, - сказал тренер. - Надеюсь, что в следующем году многие из них будут играть на чемпионате мира в Москве, и результат будет другим".



Подводя краткий итог своей работы в сборной, Крикунов заявил: "На таком уровне игроки совсем по-другому раскрываются. Видно, как многие ведущие, сильные игроки нашей лиги на этом уровне теряются. Есть также технико-тактические, может быть, даже физические моменты, которые нашему хоккею надо перенимать у западных команд, особенно у шведов".