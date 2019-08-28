"В Шахтере нашли замену Тайсону" - источник

28 августа 2019, 13:13

Бразильский хавбек Шахтера находится в шаге от перехода в Рому.

Тайсон
Тайсон / ФК Шахтер

Итальянская Рома, которую недавно возглавил экс-тренер горняков Паулу Фонсека хочет подписать бразильского вингера Шахтера Тайсона.

Главред встретился с источником из Шахтера и обговорил возможную потерю бразильца.

"Тайсон – отличный хавбек, который с полумомента может создать гол. Но за большие деньги сейчас готовы покупать тех, кто проявил себя на фоне сильных соперников - в топ-чемпионатах или Лиге чемпионов. Давайте говорить правду – уровень чемпионата УПЛ слабый, и то, что он тут лучший не говорит о том, что он заиграет в Европе. Яркий пример – бразилец Фред, который перешел из Шахтера в английский Манчестер Юнайтед и там потерялся. Это реалии футбола", - сказал источник из Шахтера.

Также нам рассказали, какая рыночная стоимость Тайсона.

"Если смотреть на вещи реально, то рыночная стоимость Тайсона не должна превышать 15 миллионов евро. Руководство клуба готово расстаться с бразильцем только за 30 миллионов. В данной ситуации есть один выход – принять условия Ромы и отпустить Тайсона. Насильно его не удержат, тем более есть негативные примеры многих его соотечественников",  - добавил источник.

Кроме того, нам рассказали, кем Луиш Каштру планирует заменить бразильца.

"Уход Тайсона – это потеря, но его есть, кем заменить. На его позиции часто играл Дентиньо. Также на этой позиции может сыграть Фернандо, неплохо показавший себя в паре игр, а также Манор Соломон, который пока использовался чаще на правом фланге. Кроме того, на прицеле есть игрок, который в ближайшее время перейдет в наш клуб", - резюмировал источник.

Напомним, накануне Рома стартовала в итальянской Серии А. В первом туре волки сыграли с Дженоа вничью 3:3.

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