Президента Ющенко вызывает на поединок женщина

В столице Украины 21 мая нынешнего года на кортах спорткомплекса "Антей", которые принадлежат легендарным украинским теннисистам Наталии и Андрею Медведевым, стартует теннисный турнир Kiyv Ladies Open.



Как передает MIGnews.com.ua, сегодня на пресс-конференции Наталья Медведева заявила, что для популяризации тенниса в нашей стране она с удовольствием сыграет с Президентом Украины Виктором Ющенко… если тот ей предложит. Отметим, что призовой фонд турнира 10 тысяч долларов. В соревнованиях примут участие теннисистки более чем с 12 стран мира. Турнир продлится до 28 числа. Вход свободный.