Добровольский возглавит донецкий «Металлург»?

Олимпийский чемпион Сеула Игорь Добровольский оставит по окончании сезона пост главного тренера молдавского "Тилигул-Тираса".



Наставник не пожелал назвать причину такого решения молдавской прессе, но, по данным из достоверных источников, он получил предложение от одного из украинских клубов элитного дивизиона. Чаще всего упоминаются донецкий "Металлург" и "Ильичевец". Тем временем Добровольский однозначно не намерен отказываться от должности ассистента недавно избранного главного тренера сборной Молдавии Анатолия Теслева, сообщает «Спорт Экспресс».