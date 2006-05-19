Донецкий «Шахтер» затянет с отдыхом

Как сообщает "Террикон", киевское "Динамо" выходит из отпуска 5 июня. По крайней мере, на этот день назначено возвращение бразильских легионеров столичной команды Родольфо, Родриго, Клебера и Диого Ринкона. Наставник "Динамо" Анатолий Демьяненко не сможет рассчитывать на девятерых игроков, участвующих в чемпионате мира (восемь украинцев и серб Гавранчич).



Стоит отметить, что в первой декаде июня начнут подготовку к новому сезону практически все команды украинской высшей лиги. И только тренер "Шахтера" Мирча Луческу запланировал начало тренировочного сбора в Швейцарии на 20 июня, передает «Спорт Экспресс».