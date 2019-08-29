Заря - Эспаньол: 0-0: видео-трансляция матча Лиги Европы, подробности

Заря - Эспаньол / sport.bigmir.net

Сегодня луганская Заря сыграет ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы с испанским Эспаньолом.

В первом матче, в Барселоне луганчане уступили со счетом - 1:3.

Победитель этого противостояния выходит в групповой этап Лиги Европы.

20.00 - Судья дает стартовый свисток. Матч начался. Приятного просмотра на нашем сайте!

19.50 - Команды выходят на поле. Остаются считанные минуты до начала матча.

19.30 - Стали известны стартовые составы команд.

Зоря: Шевченко (к), Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко, Иванисеня, Кочергин, Леднев, Громов, Хомченовский, Будковский

Эспаньол: Диего Лопес, Хави Лопес (к), Луис Лопес, Калеро, Вила, Гранеро, Рока, Дардер, Мелендо, Феррейра, Варгас

19.25 - Команды ушли в раздевалки. До начала матча полчаса

19.00 - Славутич-Арена заполняется. Сегодня ожидается аншлаг.

18.30 - Команды вышли на передматчевую разминку.

18.00 - Эспаньол в сопровождении полицейских машин выехал на Славутич-Арену. До матча ровно два часа.

16.45 - Заре в этой игре сможет помочь форвард Назарий Русин, который пропускал матч в Испании из-за дисквалификации. Для выхода в групповой этап подопечным Виктора Скрипника надо забивать дважды и при этом не пропустить.

16.00 - Сегодняшний матч точно пропустят: Виталий Вернидуб - у Зари, а также Андер Итурраспе и Себастьен Коршья - у Эспаньола, которые находятся в клубном лазарете.

15.30 - Судейская бригада во главе с судейским наблюдателем заехала на Славутич-Арену. Сейчас будут проверять состояние стадиона и газона.

15.00 - Фаворитом сегодняшнего поединка, а также на проход в групповую стадию турнира по мнению букмекеров является Эспаньол. Эксперты из William Hill не верят в шансы украинской команды. На победу Зари в сегодняшнем матче выставлен коэффициент 3.10, на победу Эспаньола - 2.20. Ничья оценивается в 3.40.

14.30 - Тренер Эспаньола Давид Гальего привез в Украину полный состав своей команды, однако треть этого списка побывают в Запорожье в качестве туристов. Кто именно попадет в заявку, держится в секрете.

Восстановились после травм, полученных еще в прошлом сезоне Пьятти и Давид Лопес, во вторник начавшие работать на тренировках в основной группе. Также в Украину прилетел и новичок Эспаньола Кальери.

13.50 - Если Заре удастся пройти Эспаньол после гостевых 1:3, то она станет всего лишь вторым украинским клубом, с честью вышедшим из подобной ситуации. Прежде на такое сподобился лишь Днепр в сезоне-1984/85 - после 1:3 в гостях, он сумел взять домашний реванш 2:0 с болгарским Левски.

13.00 - Возле гостиницы, в которой разместились каталонцы собрались фанаты. Много любителей автографов и фото ждут своих кумиров.

12.00 - Эспаньол провел легкую разминку на Славутич-Арене.

11.00 - На ответный матч плей-офф Заря – Эспаньол реализованы все билеты. Билеты стоили от 30 до 100 гривен.

Заря - Эспаньол: где смотреть матч

В прямом эфире встречу Заря - Эспаньол покажет телеканал УНИАН. Начало трансляции - 29 августа в 20:00. Кроме того, на YouTube матч покажет канал Football Hub.

Также прямую видео трансляцию можно будет посмотреть на сайте Главред.

Наставник Эспаньола Давид Гальего даже не сомневается в успехе своих подопечных.

"Тренерский штаб нашей команды делал все от себя зависящее, чтобы в физическом плане и эмоциональном мы были настроены только на положительный результат. Хотим продемонстрировать всей Европе, что Эспаньол готов выступать в групповом этапе еврокубков. Я абсолютно не сомневаюсь, что мы пройдем Зарю", - сказал журналистам Давид Гальего.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник надеется, что его команда сможет прыгнуть выше головы и пройдет Эспаньол.

"Мы прекрасно понимаем против кого играем. Знаем, что будет полный стадион. И мы очень хотим прыгнуть выше головы, порадовав наших болельщиков хорошей игрой и, по возможности, пройти дальше. Выиграв у такого соперника можно стать героями. Эта игра для нас самая важная из тех, которые были. Да, мы играли и с Будучностью и с ЦСКА, но матч с испанцами будет ключевым. Мы не хотим разочаровать болельщиков. нам необходимо забить два гола, а лучше три, а главное не пропустить. И будет все нормально", - сказал журналистам Виктор Скрипник.