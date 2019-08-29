Заря - Эспаньол: видео-трансляция матча Лиги Европы, подробности (обновляется)

Заря - Эспаньол / sport.bigmir.net

Сегодня луганская Заря сыграет ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы с испанским Эспаньолом.

В первом матче, в Барселоне луганчане уступили со счетом - 1:3.

Победитель этого противостояния выходит в групповой этап Лиги Европы.

13.00 - Возле гостиницы, в которой разместились каталонцы собрались фанаты. Много любителей автографов и фото ждут своих кумиров.

12.00 - Эспаньол провел легкую разминку на Славутич-Арене.

11.00 - На ответный матч плей-офф Заря – Эспаньол реализованы все билеты. Билеты стоили от 30 до 100 гривен.

Заря - Эспаньол: где смотреть матч

В прямом эфире встречу Заря - Эспаньол покажет телеканал УНИАН. Начало трансляции - 29 августа в 20:00. Кроме того, на YouTube матч покажет канал Football Hub.

Также прямую видео трансляцию можно будет посмотреть на сайте Главред.

Наставник Эспаньола Давид Гальего даже не сомневается в успехе своих подопечных.

"Тренерский штаб нашей команды делал все от себя зависящее, чтобы в физическом плане и эмоциональном мы были настроены только на положительный результат. Хотим продемонстрировать всей Европе, что Эспаньол готов выступать в групповом этапе еврокубков. Я абсолютно не сомневаюсь, что мы пройдем Зарю", - сказал журналистам Давид Гальего.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник надеется, что его команда сможет прыгнуть выше головы и пройдет Эспаньол.

"Мы прекрасно понимаем против кого играем. Знаем, что будет полный стадион. И мы очень хотим прыгнуть выше головы, порадовав наших болельщиков хорошей игрой и, по возможности, пройти дальше. Выиграв у такого соперника можно стать героями. Эта игра для нас самая важная из тех, которые были. Да, мы играли и с Будучностью и с ЦСКА, но матч с испанцами будет ключевым. Мы не хотим разочаровать болельщиков. нам необходимо забить два гола, а лучше три, а главное не пропустить. И будет все нормально", - сказал журналистам Виктор Скрипник.