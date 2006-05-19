Игрока сборной Бразилии ограбили в аэропорту

Защитник сборной Бразилии по футболу Сисиньо был ограблен в международном аэропорту города Сан-Паулу. Как сообщает «РИА«Новости»со ссылкой на местное информагентство "Глобо", у футболиста похитили сумку с документами с тележки, пока он загружал остальной багаж в автомобиль. Сотрудники аэропорта видели человека с похожей сумкой, но не уверены, что Сисиньо обворовал именно он.



Главная проблема заключается в том, что в ближайшее воскресенье, 21 мая, сборная Бразилии вылетает в Европу, где начнет подготовку к чемпионату мира - 2006. Без документов Сисиньо, скорее всего, не сможет отправиться вместе с остальными партнерами. Ситуация усугубляется тем, что игрок оставил дубликаты документов в Мадриде (он выступает за испанский "Реал").



Существует вероятность, что Сисиньо вообще не успеет завершить все паспортные процедуры к началу ЧМ-2006, но Федеральная полиция Бразилии наверняка пойдет ему навстречу и ускорит оформление загранпаспорта.



На первенстве планеты в Германии соперниками бразильцев в групповом турнире будут сборные Хорватии, Австралии и Японии, а первый матч пятикратные чемпионы мира проведут 13 июня в Берлине против хорватов.