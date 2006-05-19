В матчах Украины с Испанией, Тунисом и Саудовской Аравией возможны теракты

Террористы "Аль-Каиды" могут нанести удар во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в Германии. Но вместо того, чтобы совершать теракты на стадионах, они будут выбирать более уязвимые объекты: 300 крупных площадей в городах Германии, где будут установлены огромные экраны, сообщает InoPressa.



О такой потенциальной угрозе говорится в докладе немецких спецслужб, опубликованном британской газетой Times. Структуры по борьбе с терроризмом также составили список из 21 "рискованного" матча. Среди них – матч Италия-США, который пройдет в Кайзерслаутерне 17 июня. В докладе спецслужб говорится о двух типах угроз. Первая угроза исходит от исламистов-фундаменталистов. Экстремисты, собравшиеся под знаменами бен Ладена, могут воспользоваться этим масштабным событием, чтобы осуществить кровавый теракт в самом сердце Европы. В течение последних двух лет немецкая полиция нейтрализовала несколько сетей, связанных с ближневосточными центрами. В докладе подчеркивается, что национальные сборные стран, разместивших свои войска в Ираке или Афганистане, подвергаются огромному риску. К этой "категории" относятся Соединенные Штаты, Великобритания, Польша, Австралия и Италия.



Вторая угроза, по словам борцов с терроризмом, исходит от неофашистов и ультраправых группировок. Террористы, утверждают аналитики из спецслужб, могут попытаться найти более доступные цели, такие, как площади с телеэкранами, поскольку спортивные сооружения достаточно хорошо защищены. Власти ввели строгие меры безопасности: запрет полетов в районе расположения стадионов, выделение спецподразделений для охраны различных команд, жесточайший контроль при входе на стадионы, где будут проходить матчи. Сложнее всего обеспечить защиту от возможных терактов 300 открытых площадок.



Вот список матчей, которые попадают в категорию рискованных:



- Польша – Эквадор

- Великобритания – Уругвай

- Мексика – Иран

- Австралия – Япония

- США – Чешская Республика

- Испания – Украина

- Тунис – Саудовская Аравия

- Германия – Польша

- Великобритания – Тринидад

- Португалия – Иран

- Италия – США

- Бразилия – Австралия

- Саудовская Аравия – Украина

- Испания – Тунис

- Коста-Рика – Польша

- Швеция – Великобритания

- Иран – Ангола

- Гана – США

- Хорватия – Австралия

- Саудовская Аравия – Испания

-Украина – Тунис.



Спецслужбы отнесли к группе "риска" также первую встречу Германия – Коста-Рика и финальный матч.