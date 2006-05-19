Вирчис и Сидоренко проведут бои до 15 июля

Чемпион WBA в весе "петуха" (до 53,5 кг) Владимир Сидоренко (18-0, 6 нокаутов) свою следующую защиту титула проведет 15 июля в немецком городе Гамбурге против непобедимого таиландца Пунсавата Кратиндаенгима (24-0, 15 нокаутов)сообщает BOXNEWS.com.ua.



"Таиландец является одним из лучших в этой весовой категории. Как и все таиландцы, он дерется так, будто бы на кону стоит его жизнь, - заявил Жан-Марсель Нарц из Universum. Этот парень обладает хорошей техникой и жаждет побед. Зрители будут стоять на стульях".



"Нам поступило очень заманчивое предложение для Сидоренко драться в Таиланде, - сказал Клаус-Питер Коль. Но мы отказали им, потому что хотели, чтобы у Владимира было домашнее преимущество в Гамбурге".



"Владимир является самым легким чемпионом, который вышел из стен Universum, - сказал тренер Микаэль Тимм. Он хочет защищать честь своего титула еще долго. Сидоренко прекрасно понимает, чего стоит этот серьезный таиландский боксер, с которым он будет драться".



Также в этот вечер в Гамбурге состоится поединок украинского супертяжа Владимира Вирчиса (20-1, 17 нокаутов), который будет оспаривать титул чемпиона Европы в бою с Паоло Видосом (21-2, 12 нокаутов). Интересно, что в промоутерских торгах на этот бой проходило противостояние между двумя немецкими организациями, являющихся конкурентами в Германии, Sauerland Event и Universum.