Бондаренко продолжает борьбу в Морокко

Украинская теннисистка Елена Бондаренко вышла в четвертьфинал турнира WTA четвертой категории с призовым фондом $145 000 в Рабате (Марокко). В матче второго раунда киевлянка, посеяная на турнире под 5 номером, без особого труда взяла верх над американской теннисисткой Беттани Маттек сос четом 6-3, 6-2. Отметим, что для Елены это уже четвертый четвертьфинал на турнирах WTA в нынешнем сезоне и четвертый в карьере, сообщает «официальный сайт Андрея Медведева»

За выход в полуфинал украинка поборется с чешской теннисисткой Ханой Шромовой. В марте соперницы уже встречались в решающем раунде квалификации на турнире WTA в Майями. Тогда Бондаренко одержала трудную победу: 7-5, 3-6, 6-4.