«Карпаты» устраивают смотрины 10-х новичков

Десять новичков из Украины, Египта, Хорватии и Румынии приедут просмотр в лагерь львовских «Карпат» 23 мая.



Об этом сообщает ФК «Карпаты». По словам главного тренера «зелено-белых» Юрия Дячука-Ставицкого, это игроки разных лиг своих чемпионатов и всех амплуа, кроме голкипера. Имена футболистов пока остаются тайной.



Юрий Дячук-Ставицкий также сообщил информцентру ФК «Карпаты», что с правым защитником команды Олегом Веприком разорван контракт. Терерь он стал свободным агентом. Не продолжил контракт с клубом центральный защитник Андрей Распопов.