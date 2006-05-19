Бессонова и Годунко уехали в Минск на Гран-при

Звезды мировой художественной гимнастики прибыли в Минск на международный турнир из серии Гран-при. В традиционных соревнованиях будут участвовать спортсменки из 20 стран. Турнир стартует завтра, сообщает « СпортОнлайн»

Из традиционных претенденток на призовые места болельщики увидят россиянок чемпионку мира Ольгу Капранову и победительницу аналогичного турнира Веру Сесину, именитых украинок Анну Бессонову и Наталью Годунко, болгарку Симону Пейчеву.

Многие из участниц соревнований обещают показать фрагменты из своих программ, которые они готовят к Олимпийским играм-2008 в Пекине.