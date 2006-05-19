Экстремал прыгнул с Эйфелевой башни

Бельгийский парашютист Йохан Вервут совершил прыжок с Эйфелевой башни. Приземление прошло успешно. Для Вервута - это уже не первый подобный поступок. Отважного бельгийца в Европе называют "королем башен".



Прежде чем шагнуть вниз с платформы, он включил видеокамеру. Вервут хочет показать всем желающим, каков на самом деле Париж с высоты птичьего полета.



А вот городских властей волнует совсем другой вопрос. Как человек в шлеме и с парашютом смог незамеченным проникнуть на такой охраняемый объект как Эйфелева башня, передает «Утро.ru».