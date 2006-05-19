WBA назначил поединок Хаттон-Уркал

Вчера Всемирная боксерская ассоциация (WBA) предписала своему новому чемпиону в полусреднем весе Рикки Хаттону провести обязательную защиту титула против немецко-турецкого боксера Октая Уркала, сообщает «AllBoxing.Ru»

Вице-президент ассоциации Джильберто Хесус Мендоза в поздравительном письме, адресованном Хаттону, указал, что поединок должен быть проведен в течение ближайших 120 дней и посоветовал штабу Хаттона «начать переговоры, для того чтобы выполнить свои обязательства».

Представитель промоутерской компании Уркала Sauerland Events Крис Мейер сообщил, что у них уже есть соглашение с промоутером Хаттона, и планируется, что поединок состоится в Англии в сентябре или октябре этого года. В том случае, если Хаттон решит отказаться от обязательной защиты, и соответственно от титула, Уркал проведет бой за вакантный титул с победителем назначенного на 24 июня отборочного поединка между Карлосом Квинтаной и Хоэлем Хулио.