В Москве построят музей спорта

Всероссийский музей спорта будет построен в Москве. Об этом было объявлено на заседании общественного градостроительного совета при московском правительстве, сообщает ИТАР-ТАСС. Музей будет построен возле спорткомплекса ЦСКА, и для его возведения будет выделен участок около 1 га.



«Здание площадью 8 тыс кв метров будет располагаться около спорткомплекса ЦСКА, а его фасад будет обращен на проектируемый дублер Ленинградского проспекта», - сообщил, выступая на заседании, главный архитектор Москвы Александр Кузьмин.



Специалисты еще не определились с внешним видом здания. «Предлагается построить его либо в виде изогнутой плиты – медиа-экрана, фрагмента амфитеатра - или «оболочки» в форме ленты», - пояснил Кузьмин.



По его словам, экспозиция будущего музея не будет ограничиваться набором хоккейных шлемов и футбольных маек известных спортсменов, а станет своего рода «интерактивным» комплексом.

«Мы будем уходить от стандартных решений, которые воплощены в подобных музеях за рубежом», - подчеркнул Кузьмин, передает «Советский Спорт».